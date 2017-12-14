زطشي يجتمع بالمدراء الفنيين لتسطير برنامج 2018

اجتمع رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، أمس الأربعاء، برؤساء الإتحادات الجهوية ومدرائها الفنيين، لتحديد مهامهم في السنة المقبلة 2018.

وكشفت الإتحادية الجزائرية عبر بيان لها، أن زطشي، أراد من خلال هذا الإجتماع تحديد القوانين التي سيتم العمل بها مستقبلا.

كما أوضح رئيس الفاف، الدور الذي ستلعبه المديرية الفنية الوطنية من خلال التنسيق بين عمل الإتحادات الجهوية لتطوير كرة القدم.

وجرى الإجتماع الذي انعقد بالمركز التقني لسيدي موسى، بحضور المدير الفني الوطني رابح سعدان، ومساعديه عامر شفيق وكريم بن عودة.

الإجتماع الرامي لتطبيق برنامج المديرية الفنية الوطنية لموسم 2018، هو الأول من نوعه، وتزامن مع انتهاء “ندوة تطوير كرة القدم”