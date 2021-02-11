زطشي يجتمع بانفانتينو في الدوحة

الرياضة
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زطشي يجتمع بانفانتينو في الدوحة
بقلم كريم.تيغرمت

سيكون رئيس “الفاف” خير الدين زطشي على موعد اليوم الخميس، لملاقاة رئيس “الفيفا” جياني انفانتينو، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن جياني انفانتينو، دعا زطشي، ومختلف رؤساء اتحادات كرة القدم لاجتماع غير رسمي، اليوم الخميس، تعقبه مأدبة غذاء.

ويأتي هذا رغبة من جياني انفانتينو، في الاحتفال رفقة رؤساء اتحادات كرة القدم، بأول منافسة “للفيفا” هذا العام.

يذكر أن رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، يتواجد في الدوحة منذ بداية الأسبوع الجاري، لحضور نهائيات كأس العالم للأندية.


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