زطشي يجتمع برؤساء أندية القسم الثاني

إجتمع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي برؤساء أندية القسم الوطني الثاني صبيحة اليوم الإثنين بالمركز الفني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وناقش رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم الصيغة الجديدة لنظام المنافسة هذا الموسم، حيث سيتكون القسم الوطني الثاني من 36 فريق.

وصوت 27 فريق من اصل 30 الذين حضرو إجتماع اليوم مع رئيس الإتحادية على النظام الكلاسيكي بـ 34 جولة من مجموعية بـ18 فريق.

فيما فضل فريق إتحاد عنابة خيار لعب البلاي أوف في نهاية الموسم لتحديد هوية الأندية الصاعدة والنازلة، فيما صوتت أندية مولودية بجاية ودفاع تاجنانت على خيار ثلاث مجموعات بـ 12 فريق.