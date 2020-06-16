زطشي يجتمع برضا عبدوش وهذا ما تناقشا حوله

الرياضة
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زطشي يجتمع برضا عبدوش وهذا ما تناقشا حوله
بقلم إسماعيل عشاش

إجتمع خير الدين زطشي، برئيس لجنة مراقبة وتسيير الموارد المالية للأندية رضا عبدوش، بمقر الفاف بدالي براهيم.

وأوضح الإتحاد الجزائري لكرة القدم بأن الإجتماع عرف حضور أمينه العام، محمد ساعد، وعبد الحكيم حمايدي أيضا، من أجل مُناقشة تقدم عمل اللجنة.

وتحصل زطشي على تفاصيل، بخصوص التقرير المتعلق بوضع كرة القدم المُحترفة في الجزائري والذي سيُسلم لوزارة الشباب والرياضة قريبا.

كما تطرق الحاضرون، للروتوشات النهائية التي توضع على مشروع الإتفاقية الثلاثية بين الأندية “الشركات” ومكتب الخبرة ولجنة مراقبة وتسيير الموارد المالية.


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