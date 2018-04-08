زطشي يجتمع بماجر ويؤكد دعمه له !

أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “خير الدين زطشي” في تصريح لقناة “النهار” أنه إجتمع مع الناخب الوطني رابح ماجر عقب مباراتي تانزانيا وإيران.

وقال زطشي: “بعد كل تربص نجتمع مع ماجر والمناجير العام مثلما جرت العادة”.

وأضاف: “بطبيعة الحال تحدثنا عن التربص الماضي ومباراتي المنتخب ضد كل من تانزانيا وإيران”.

وأردف: “ماجر لديه كل الثقة، وسيعمل تقييم شامل للتربص وسنأخذ الإيجابيات والأشياء السلبية يجب معالجتها”.

وختم كلامه: “علينا أن نكون جاهزين للمواعيد القادمة خاصة في تصفيات كأس إفريقيا المقبلة”.