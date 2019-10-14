زطشي يجتمع بنويل لوغريت بباريس

إلتقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، بالعاصمة الفرنسية باريس، نظيره الفرنسي نويل لوغريت.

وكشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، أن اللقاء الذي جمع خير الدين زطشي، بنويل لوغريت، جرى بمقر الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، بباريس.

واستغل الطرفان هذا اللقاء لمنافقشة العديد من النقاط التي تهم كرة القدم في البلدين، وسبل التعاون فيما بينهما خلال الأربعة سنوات المقبلة.

ومن بين القرارات التي خرج بها الطرفان من هذا الإجتماع، الإتفاق على مشاركة المنتخب الجزائري لأقل من 17 عاما، في البطولة التي ستنظم بفرنسا.