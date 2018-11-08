زطشي يجتمع مع أعضاء المكتب التنفيدي للرابطة ويشدد اللهجة مع مدوار

يشهد مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى في هذه الأثناء إجتماعا حاسما بين رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي وأعضاء مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يشدد زطشي من لهجته مع رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار خلال هذا الإجتماع بعد الضجة الكبيرة التي تبعت تأجيل مواجهة شبيبة القبائل وإتحاد العاصمة ثلاث مرات متتالية.

وكان عبد الكريم مدوار عرضة لمحاولة إنقلاب قادها رئيس فريق شبيبة القبائل يوم الأحد الماضي، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد مقاطعة رؤساء الأندية لإجتماع مدوار.