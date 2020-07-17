زطشي يحدد موعد الجمعية العامة الإستثنائية

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن موعد الجمعية العامة الإستثنائية التي ستفصل في مصير الموسم الكروي الحالي.

ونزل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة، أين تحدث عن قرارات المكتب الفيدرالي الأخير.

وقال: “إتصلنا بوزارة الشبيبة والرياضة يوم انعقاد المكتب الفيدرالي وننتظر الرد لتحديد موعد الجمعية العامة الإستثنائية”.

وأضاف: “يجب أن نتخذ القرار النهائي قبل العيد الأضحى لمباشرة التحضير للموسم الكروي الجديد”.