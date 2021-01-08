زطشي يحسم موقفه بخصوص الترشح لعهدة جديدة

حسم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي موقفه من الترشح لعهدة جديدة على رأس أعلى هرم في الكرة الجزائرية.

وتحدث رئيس الفاف للتلفزيون الجزائري عن إمكانية ترشحه لعهدة جديدة من عدمه قائلا:

“نتائج المكتب الفيدرالي كانت إيجابية في العهدة الأخيرة، وكأس إفريقيا لوحدها تعتبر حصيلة إيجابية”.

“سوف ندرس المحيط، والظروف التي تسمح لنا بالترشح إلى عهدة أخرى أو لا.. ولكن نيتنا دائما تكون لخدمة الكرة الجزائرية سواء على مستوى الإتحادية أو النوادي”.

“سنسعى للتقرب مع كل الإتحادات الإفريقية التي ستصوت يوم 12 مارس في الجمعية العامة، ونحن متفائلون من أجل التحصل على هذا المقعد (المكتب التنفيدي للفيفا)”.