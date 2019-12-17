زطشي يختار أحسن لاعب جزائري في التاريخ

إختار خير الدين زطشي، أفضل ثلاثة لاعبين في تاريه كرة القدم الجزائرية على مر التاريخ، وذلك في تصريحات لرويترز.

وإعتبر رئيس الفاف، بأن لخضر بلومي هو الأفضل في تاريخ الخضر، دون أي مُنازع.

ووضع أسطورة باريس سان جيرمان، مصطفى دحلب في الصف الثاني، وصاحب الغراف، صالح عصاد في المركز الثالث.

ولم يضع الرجل الأول في مبنى دالي براهيم، رابح ماجر في “البوديوم”، رغم التاريخ الكبير الذي كتبه مع مُحاربي الصحراء.

ولم يتطرق الرئيس السابق لبارادو لرياض محرز، بإعتبار أن مشوار اليساري الساحر مُستمر ومكانته مع العمالقة ستظهر بعد تعليقه للحذاء.