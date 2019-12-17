زطشي يختار أحسن لاعب جزائري في التاريخ

الرياضة
  • -
  • 0
زطشي يختار أحسن لاعب جزائري في التاريخ
بقلم إسماعيل عشاش

إختار خير الدين زطشي، أفضل ثلاثة لاعبين في تاريه كرة القدم الجزائرية على مر التاريخ، وذلك في تصريحات لرويترز.

وإعتبر رئيس الفاف، بأن لخضر بلومي هو الأفضل في تاريخ الخضر، دون أي مُنازع.

ووضع أسطورة باريس سان جيرمان، مصطفى دحلب في الصف الثاني، وصاحب الغراف، صالح عصاد في المركز الثالث.

ولم يضع الرجل الأول في مبنى دالي براهيم، رابح ماجر في “البوديوم”، رغم التاريخ الكبير الذي كتبه مع مُحاربي الصحراء.

ولم يتطرق الرئيس السابق لبارادو لرياض محرز، بإعتبار أن مشوار اليساري الساحر مُستمر ومكانته مع العمالقة ستظهر بعد تعليقه للحذاء.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=742783

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com