زطشي يدافع عن “وادو” بعد تعرضه لحملة شرسة من المغاربة!

دافع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن المغربي عبد السلام وادو الذي تعرض لحملة شرسة من طرف وسائل الإعلام المغربية.

وتحدث رئيس الفاف في تصريحات إذاعية صبيحة اليوم الأربعاء عن موقف عبد السلام وادو الذي أعلن عن دعمه لرئيس الإتحاد الجزائري قائلا:

” تصريحات وادو ليست غريبة، لكنني مستغرب من الحملة التي تعرض لها”

وكان وادو، منذ أيام مضت، قد أعلن دعمه لرئيس الفاف، وأكد بأنه شخصية قادرة على تقديم الإضافة اللازمة للكرة الإفريقية.

وأصدرت رابطة المُدربين المغاربة، بيانا رسميا، تُدين فيه الخرجة الأخيرة لوادو، باعتباره وقف ضد مواطنه فوزي لقجع.

وطالب البيان من المُدافع الأسبق أن “يعود الى رشده”، ولا يغرد مُجددا خارج السرب، لأن ما يقوم به، حسبها، غير مقبول.