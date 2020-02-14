زطشي يدعم اقتراح “انفانتينو”.. “نحن مع تنظيم الكان كل 4 سنوات” !

دعم “خير الدين زطشي” رئيس الفاف، اقتراح رئيس “الفيفا” “جياني انفانتينو” الذي طالب الاتحاد الإفريقي بإعادة النظر في تنظيم “الكان” وجعلها كل 4 سنوات.
وقال “زطشي” في تصريح لقناة “الفاف”: “أنا مع تنظيم الكان كل 4 سنوات، لكن مع التنفيذ الصارم لدفتر الشروط”.
وأضاف: “كأس إفريقيا كل موسمين بالنسبة لي يعتبر إخفاق لهذه المنافسة القارية والسبب الرئيسي هو أن هذه الكان هي بمثابة خسارة كبيرة للأموال للبلد المنظم”.
وتابع: “حتى الجماهير لا تكون حاضرة سوى في المباريات المهمة وللبلد المنظم”.
وتابع: “يجب أن يتضمن بندا يلزم البلد المنظم بضمان تنقل الجماهير من مختلف الدول الأفريقية وحتى من الدول القريبة من القارة السمراء بمبالغ مدروسة، لضمان نجاح هذه البطولة جماهيريا واقتصاديا”.
التعليقات (0)