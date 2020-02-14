زطشي يدعم اقتراح “انفانتينو”.. “نحن مع تنظيم الكان كل 4 سنوات” !

دعم “خير الدين زطشي” رئيس الفاف، اقتراح رئيس “الفيفا” “جياني انفانتينو” الذي طالب الاتحاد الإفريقي بإعادة النظر في تنظيم “الكان” وجعلها كل 4 سنوات.

وقال “زطشي” في تصريح لقناة “الفاف”: “أنا مع تنظيم الكان كل 4 سنوات، لكن مع التنفيذ الصارم لدفتر الشروط”.

وأضاف: “كأس إفريقيا كل موسمين بالنسبة لي يعتبر إخفاق لهذه المنافسة القارية والسبب الرئيسي هو أن هذه الكان هي بمثابة خسارة كبيرة للأموال للبلد المنظم”.

وتابع: “حتى الجماهير لا تكون حاضرة سوى في المباريات المهمة وللبلد المنظم”.

وتابع: “يجب أن يتضمن بندا يلزم البلد المنظم بضمان تنقل الجماهير من مختلف الدول الأفريقية وحتى من الدول القريبة من القارة السمراء بمبالغ مدروسة، لضمان نجاح هذه البطولة جماهيريا واقتصاديا”.