زطشي يدعم فكرة زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر !

دعم خير الدين زطشي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فكرة زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر 2022 وهو ما تريده مختلف الاتحاديات.

وجاء في تقرير نشره الموقع الرسمي للفاف أن “زطشي” كان حاضرا في اجتماع القمم التنفيذية لكرة القدم (الفيفا).

حيث جرى هذا الاجتماع الثالث من نوعه في مدينة مراكش المغربية من 15 إلى 17 جانفي الماضي.

كاس العالم المقبلة من شأنها أن ترى زيادة في عدد المنتخبات لتصل إلى 48 منتخب وهو ما تهدف إليه الفيفا.

وهذا الاقتراح أيده رئيس الاتحادية الجزائرية شأنه شأن معظم الاتحاديات المشاركة في الاجتماع.