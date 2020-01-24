زطشي يدعو “الكاف” لإعادة النظر في منافساتها

دعا رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، “الكاف”، لإعادة النظر في طريقة تنظيم مختلف المنافسات الإفريقية، ومنحها أهمية أكبر.

وصرح خير الدين زطشي، للإذاعة الوطنية: “يجب على “الكاف”، منح أهمية أكبر للمنافسات الإفريقية، سواء على مستوى الأندية، أو المنتخبات، وإعادة التفكير في طريقة تنظيمها”.

وأضاف: “كانت لدي عدة نقاشات مع رؤساء الإتحادات الإفريقية، بخصوص تنظيم المنافسات الإفريقية وأبدى الجميع أمله في فتح نقاش واسع في هذا الخصوص”.

وتابع زطشي: “يجب إعادة النظر في طريقة تنظيم، وبرمجة منافستي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكاف، هناك خلال في تنقل الأندية، وبرمجة المباريات، ما قد يعرض صحة اللاعبين للخطر”.

وأردف خير الدين زطشي: “علينا إيجاد حل في أسرع وقت ممكن لإعادة تنظيم هذه المنافسات، وحتى من ناحية العائدات المالية، يجب تحسينها”.