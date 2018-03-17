زطشي يدعو رؤساء الأندية لإجتماع تحضيري لإنتخاب الرئيس الجديد للرابطة

دعى رئيس الإتحادية الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، رؤساء الأندية الـ32، للإجتماع غدا الأحد، لتحظير انتخاب رئيس جديد للرابطة.

ويسعى خير الدين زطشي، لتعيين رئيس جديد للرابطة الوطنية المحترفة، بعد سحبه التفويض من الرابطة السابقة التي كان يرأسها محفوظ قرباج.

وسيتم هذا الإجتماع بمركز سيدي موسى، بحضور رؤساء أندية الرابطتين الأولى والثانية، لتحديد موعد انتخاب الرئيس الجديد للرابطة قبل انتهاء الآجال القانونية.

من جهة أخرى، سيطالب زطشي، رؤساء الأندية بالتعقل، مع بلوغ البطولة الوطنية منعرجها الأخير قبل نهاية الموسم الجاري.

يأتي هذا في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها المحترف الأول هذا الموسم، بين الأندية التي تسعى للقب، والتي تصارع على البقاء.