زطشي يدعو مُسيري شبيبة القبائل لإجتماع طارئ

قام رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي بدعوة مُسيري فريق شبيبة القبائل لإجتماع عاجل سهرة اليوم بمقر الفاف.

وقام رئيس الفاف صبيحة اليوم بإرسال فاكس لإدارة الكناري يدعوها فيه لإجتماع طارئ يتم من خلاله تحديد مكان إجراء لقاء شبيبة القبائل وإتحاد البليدة.

لحساب الدور ربع النهائي من كأس الجمهورية التي برمجته لجنة تنظيم هاته المنافسة بملعب 05 جويلية عوض ملعب 01 نوفمبر بتيزي وزو.

وجاءت دعوة الفاف لهذا الإجتماع التي تهدف من خلاله لإيجاد حل عادل يُرضي الفريقين بعد الطعن التي تقدمت به إدارة فريق شبيبة القبائل.