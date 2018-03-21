زطشي يراسل «الكاف» لتنحية قرباج من لجان الاتحاد الإفريقي!

واصل «معركته» مع رئيس الرابطة السابق وخالف توصيات ولد علي

راسل رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل سحب اسم رئيس الرابطة «المخلوع»، محفوظ قرباج من لجان «الكاف»، وتعويض عضويته على مستوى لجنة المنافسات ما بين الأندية باسم شخص آخر تقترحه «الفاف».

وذلك بحجة أن قرباج لم يعد من مسيّري الكرة الجزائرية، حيث كشفت مصادر عليمة لـ«النهار»، أمس، أن زطشي كلّف الأمين العام لـ«الفاف» بإرسال طلب رسمي إلى «الكاف» من أجل تنحية قرباج من لجانها، في خطوة تؤكد تواصل «معركته» مع الرئيس الأسبق لشباب بلوزداد حتى في مقر «الكاف» بالعاصمة المصرية القاهرة.

وهو الأمر الذي يجعل رئيس «الفاف» يخالف توصيات وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، الذي أكد في تصريحاته الأخيرة على ضرورة لم شمل الأسرة الكروية، وتقديم قرباج يد المساعدة لـ«الفاف» وحتى إلى «الديريكتوار» المسيّر للرابطة، سواء محليا أو قاريا، كونه يبقى إطارا في الحركة الرياضية الوطنية، بحكم خبرته وتجربته في الميدان.

هذا وسبق لزطشي وأن حرم قرباج من حضور اجتماع الإتحاد العربي السنة الماضية، بعدما عوّضه بعضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول، ونفس الأمر عندما عوّض اسمه في قائمة ممثّل «الفاف» المعني بحضور مؤتمر «الفيفا» في المنامة بالبحرين، رغم أن القائمة تم الإعلان عنها قبل انتحاب زطشي رئيسا لـ«الفاف».