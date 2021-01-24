زطشي يرد:”سنواصل الاعتماد على المُغتربين في المُنتخبات الصغرى”

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زطشي يرد:”سنواصل الاعتماد على المُغتربين في المُنتخبات الصغرى” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد رئيس الفاف خير الدين زطشي أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيواصل الاعتماد على المُغتربين في المُنتخبات الصغرى.

زطشي قال:”لأول مرة في تاريخ الجزائر حققنا التأهل لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة المُقررة بالبلد الشقيق المغرب شهر مارس المقبل”.

وأضاف رئيس الفاف عقب تأهل خُضر أقل من 17 سنة:”التأهل كان مُستحقا وحتى أداء الخضر خلال هاته الدورة كان في المستوى”.

“هذه هي الجزائر التي نُحبها.. الجزائر التي تضم لاعبين من كل ربوع الوطن وحتى من كل أنحاء العالم”.

وختم:”جزائر لم الشمل هو المنهج الذي سنتبعه في المستقبل على مستوى المنتخبات الوطنية الصغرى”.


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