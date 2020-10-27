زطشي يرد على الأندية التي تشتكي من تطبيق البروتوكول الصحي

ردّ رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي على بعض الأندية التي تشتكي من صعوبة تطبيق البروتوكول الصحي.

ونشط رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ظهيرة اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية بفندق الشيراطون على هامش أشغال الجمعية العامة.

وقال:” الصحة ليس لها ثمن.. اليوم الأندية تفهمت الأمر بعدما وضعنا بروتوكول صحي مع وزارة الشباب والرياضة”.

وأضاف: “اليوم الأندية واعية بضرورة إحترام البروتوكول الصحي، ونحن في إتصال مع رؤساء الأندية، وهو يقومون بالتحاليل بصفة دورية، ويتم عزل اللاعبين الذين يتعرضون لهذا الفيروس”.