“زطشي” يرد على الشائعات بخصوص “بلماضي”!

إستغل رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، حوارا مع أحد القنوات الخاصة المصرية للرد على الشائعات الأخيرة المُنتشرة بشأن “جمال بلماضي”.

وقال الرجل الأول في “الفاف” لقناة “تايم سبورتس” :”لقد كنا في وضعية سيئة، والسيد بلماضي كان الخيار الأول بالنسبة لنا”.

وواصل :”لقد إلتقينا معه لمدة ست ساعات في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل مُناقشة مُستقبل الكرة الجزائرية والبحث عن الحلول”.

وجاء تصريح رئيس بارادو السابق، لينفي ما تُداول بشأن وضع إدارته لمُدرب “الخضر” الحالي، كخيار ثانوي بعد رحيل “رابح ماجر”.