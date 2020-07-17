زطشي يرد على المشككين في شرعية اللجوء إلى الجمعية العامة

رد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، على المشككين في شرعية اللجوء إلى الجمعية العامة الإستثنائية لتحديد مصير الموسم الكروي الحالي.

ونزل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة، أين تحدث عن قرارات المكتب الفيدرالي الأخير.

وقال: ” يجب أن تراجعوا القانون الأساسي للجمعية العامة الإستثنائية، هناك من يقول أنه يجب أن تكون فيها نقطة واحدة في جدول الأعمال، لكن المادة لا تقول أن هناك إلا ثلاث نقاط للمناقشة في الجمعية العامة الإستثنائية على غرار حل الفاف تغيير المقر والنظام الأساسي، وهي النقاط التي كتبها المشرّع لكنها ليست إلا هذه النقاط”.

وأضاف: “نفترض أن الجمعية العامة العادية انعقدت شهر مارس وفي شهر أفريل حدث أمر مهم، هل يجب أن ننتظر الجمعية العامة العادية للسنة المقبلة ؟ “.