زطشي يرد على المشككين في قدرة الفاف على تنظيم مباريات ودية

الرياضة
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زطشي يرد على المشككين في قدرة الفاف على تنظيم مباريات ودية
بقلم يونس رزيق

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن تلقي المنتخب الوطني العديد من العروض للمواجهة وديا.

وتحدث الرجل الأول في مبنى دالي براهيم عن تربص المنتخب الوطني الأخير في تصريح لقناة الإذاعة الدولية صبيحة اليوم السبت قائلا:

“كمية قليلة التي تشكك في أن مواجهة المنتخب الجزائري أصبحت مطلبا من كبار الأندية العالمية، والكل يعلم أنه بعد تتويجنا بكأس الأمم الإفريقية وصل منتخبنا الوطني إلى مستوى يسمح له باللعب ضد كبار المنتخبات العالمية، حتى ولو أن بعض الناس شككوا في تنظيم مباريات كبيرة، حنى مانتكلموش بزاف، إلا أننا نضمنا مبارتين في المستوى العالمي، وفي المستقبل لدينا إتصالات كثيرة من إتحادات كبيرة في أمريكا الجنوبية، وأوروبا، إن شاء الله ستكون هناك مباريات بحجم المنتخب الجزائري بطل إفريقيا.”


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