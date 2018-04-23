زطشي يرد على روراوة في قضية الفندق: “أنا مستثمر..”!!

إنتقد رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، التكلفة العالية لفندق “الفاف”، ورد على محمد روراوة وأكد أنه مستثمر.

زطشي وخلال الكلمة التي ألقاها أثناء الجمعية العامة العادية والتي جاءت عقب كلمة الرئيس السابق روراوة رد على الاخير بخصوص قضية الفندق.

وانتقد رئيس “الفاف” بشدة التكلفة العالية والميزانية الكبيرة المخصصة له، في انتقاد مباشر للرئيس السابق الذي اطلق هذا المشروع خلال عهدته السابقة.

وقال زطشي: “أنا مستثمر..”، في إشارة إلى أنه يعرف جيدا هذا المجال، كما دافع أيضا وبقوة عن مشاريعه وعن ما قدمه خلال السنة الاولى له.