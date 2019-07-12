زطشي يرد على روراوة: ” هذه أقوى “كان” تلعبها الجزائر لأنها بـ24 فريق”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أن بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية تعتبر الأقوى في تاريخ مشاركات الخضر بإعتبار أنها نظمت بـ 24 فريقا.

وتحدث زطشي في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة عن تأهل الخضر إلى الدور نصف النهائي من منافسة الكان قائلا:

“أول كان بـ 24 فريق هي أمر رائع، والدليل أننا نتعرف على منتخبات جديدة، ويمكن القول أن المستوى في إفريقيا أصبح قويا”.

وأضاف: “بصراحة أنا مع برمجة الكان في فترة الصيف، من أجل السماح بحضور كل اللاعبين الناشطين في الخارج، وأنا أقول أن الكان بـ 24 فريق أكثر صعوبة، لأن هناك جولة إضافية، وهناك منتخبات جديدة ظهرت على غرار منتخب مدغشقر الذي وصل إلى الدور ربع النهائي وهو يستحق، أظن أن الكان لديها مستوى عال هذا العام”.