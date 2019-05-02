زطشي يرد على روراوة: “هل من أولوية الفاف إنشاء مراكز التكوين أو بناء فندق ” !

ردّ رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي على منتقديه بخصوص إنشاء مراكز التكوين، ورفض مشروع الرئيس السابق محمد روراوة الذي كان يرغب ببناء فندق.

” الفندق الذي كان يفكر روراوة في بنائه يكلف 700 مليار سنتيم، بالإضافة إلى أن مشروع الفندق كان مبرمجا في 2012 ، لكن الفيدرالية إلى غاية 2017 لم تنشئ هذا الفندق، هل هذا معقول؟”

وأضاف: “البعض يقول بأن هذا الفندق كان سيجلب 40 مليار سنتيم كفوائد ، لا يمكن أن نعلق على أرقام خيالية هكذا”.

وإختتم حديثه قائلا: “هل من أولوية الفيدرالية أن تنشئ مراكز التكوين من أجل تطوير كرة القدم، أو الإستثمار في بناء فندق”.