زطشي يرد على روراوة: “voila وين راحت المليار كل شهر”

أشار الرئيس السابق للإتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة لوجود ثغرة مالية بقيمة مليار سنتيم في الشهر خلال التقرير المالي الذي قدمه زطشي خلال الجمعية العامة للفاف.

وردّ زطشي على إتهامات محمد روراوة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمسية اليوم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

“روراوة كان قد أشار إلى ثغرة مالية بقيمة مليار في الشهر وغادر القاعة دون الإستماع إلى إجابة السيد غرزة الحفافظ المالي للفاف”

“أؤكد لروراوة أن المليار سنتيم كان يصرف كراتب شهري للناخب الوطني السابق رابح ماجر وطاقمه الفني “.