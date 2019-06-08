“زطشي” يرد على مُنتقدي نوعية القميص الجديد للخضر

شدّد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي على النوعية الجيدة لقميص المنتخب الوطني، رغم الإنتقادات التي تعرض لها.

وقال الرجل الأول في “الفاف” :”أعتقد بأن الجميع وقف عن قُرب على النوعية الممتازة للأقمصة التي إستفدنا منها من أديداس”.

وواصل :”من جهتنا كُنا واثقين كثيرا من الخيار الذي قمنا به وأعتقد بأنه ناجح على جميع الأصعدة، ونحن فخورون بذلك”.

يذكر بأن رئيس الفاف السابق، محمد روراوة أكد على أن القميص الجديد لمُحاربي الصحراء رديء ولا تتعدى قيمته 3 أورو.

كما أوضح بأن خليفته تعاقد مع “تاجر تجزئة” لا مع الشركة الأم لـ”أديداس”، وهو ما أسال الكثير من الحبر مؤخرا.