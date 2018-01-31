زطشي يرسل خبير محاسبة للتدقيق في تجاوزات الرابطة!

إنتقل الإتحاد الجزائري لكرة القدم إلى الحساب مع الرابطة بعد أن أرسل اليوم لجنة تحقيق متكونة من مدقق مالي، وخبير محاسبة في ظل الإتهامات الموجهة للمكتب المبعد بإهدار أموال على مدار السنوات الماضية.

وباشرت الفاف فترة الحساب من خلال لجنة تحقيق رسمية للرابطة، في خطوة الهدف منها كشف المستور عقب الحديث الدائر عن التجاوزات التي تم تسجيلها في عهد الرئيس المبعد محفوظ قرباج.

وكانت الفاف قد اتهمت الرابطة بتضخيم الفواتير، والعثور على شريحة هاتف نقال بـ1 مليار سنتيم ، بالإضافة إلى 140 تلفاز من أحد المتعاملين الخاصين للرابطة من أجل تسليمها لأحسن لاعب في كل جولة من البطولة.