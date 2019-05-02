زطشي يرمي المنشفة وينوي عدم الترشح لعهدة جديدة

لمّح رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي إلى عدم ترشحه لرئاسة جديدة بعد نهاية عهدته الأولى من رئاسة الفاف.

وردّ زطشي على إتهامات محمد روراوة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمسية اليوم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

“مشروع التكوين كان بمشاورة مع أعضاء الجمعية العامة، وليس بطريقة إنفرادية…الفيدرالية هي جمعية ملك لكل الجزائريين، وليس ملكية فردية ، لأن البعض يقول يا أنا يا نفسد اللعب”.

وأضاف: “بعد نهاية العهدة سنتركها لنفس جديد ..لسنا هنا من أجل الخلود على رأس هذا المنصب “.