زطشي: “يزعجني ما يحدث بين الرابطة والأندية”

عبّر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، عن انزعاجه من الصدامات التي تحدث بين الرابطة المحترفة لكرة القدم، والأندية الوطنية.

وصرح خير الدين زطشي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “يزعجني ما يحدث بين الرابطة، وأنديتنا، كنت أتمنى أن تسير الأمور بطريقة أكثر حضارية، وتنظيم”.

وأضاف رئيس “الفاف”: “أدرك حجم الضغوطات التي يعانيها مسؤولي الرابطة، لكن عليهم اعتماد برمجة أكثر تنظيما لتجنب المشاكل مع مسؤولي الأندية”.

وتابع خير الدين زطشي: “علينا التعاون، والعمل على منح صورة مشرفة لكرة القدم الجزائرية”.