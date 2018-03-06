زطشي يزور منتخب أقل من 20 سنة ويحفز اللاعبين

زار رئيس الفاف خير الدين زطشي، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة خلال تربصهم التحضيري لمواجهة تونس لحساب تصفيات الكان.

ووجه الرجل الأول في مبنى دالي ابراهيم رسالة تحفيزية للعناصر الوطنية الشابة أين كان مفوقا بالمدربين الوطنيين بوعلام شارف حسين آشيو، وسليم سبع.

وقال زطشي حسب ما نشره الموقع الرسمي للفاف:”لكم حظ كبير بتواجدكم هنا، من أصل مئات اللاعبين الناشطين على مستوى الوطن”.

مضيفا:”انا على دراية بأنكم قادرون على صناعة أشياء جميلة مع هذا المنتخب، ولكم الإمكانيات لكتابة تاريخ المنتخب الجزائري الشاب”.

وختم زطشي حديثه بنصحه للعناصر الوطنية أين صرح:”يجب أن تكونو مثالا على الملعب وخارجه وحتى مع نواديكم”.