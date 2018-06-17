زطشي يستدعي ماجر لإنهاء علاقته مع «الخضر» هذا الأسبوع

رئيس «الفاف» عاد من روسيا أول أمس الخميس

قرر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف»، خير الدين زطشي، استدعاء الناخب الوطني رابح ماجر للاجتماع به بحر هذا الأسبوع، لحسم الأمور معه وترسيم إنهاء العلاقة بين الناخب الوطني والخضر.

قبل اجتماع المكتب الفيدرالي لـ«الفاف»، لإنهاء مشوار دام قرابة الثمانية أشهر قاد فيها صاحب الكعب الذهبي كتيبة محاربي الصحراء بخطى ثابته نحو الهاوية، قبل ثلاثة أشهر عن مواجهة منتخب غامبيا في ثاني جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، بعدما أثبت محدوديته خلال المواجهات الودية التي خاضها، والتي اكتفى فيها بالانتصار أمام منتخبات إفريقية مجهرية.

بينما خسر الرهان أمام منتخبات أخرى متواضعة، في صورة السعودية وجزر الرأس الأخضر، حيث من المنتظر أن يرسّم اجتماع زطشي وماجر هذا الأسبوع رحيل الناخب الوطني، لفسح المجال للمكتب الفيدرالي لـ«الفاف» للبحث عن خليفته في أسرع وقت ممكن، تحسبا لمواجهة غامبيا والرهانات الرسمية التي تنتظر التشكيلة الوطنية.

حسبما كشفته مصادر «النهار» من بيت «الفاف»، أين يتواجد عدد من المدربين في مفكرة «الفاف»، يتقدمهم الناخبان الوطنيان السابقان وحيد حليلوزيتش وكريستيان غوركيف، إضافة إلى الفرنسي هيرفي رونار والبرتغالي كيروش، مدربي منتخبي المغرب وإيران الحاليين على التوالي.

كما طرح اسم جمال بلماضي بقوة في أروقة مبنى دالي براهيم من دون استبعاد دخول أسماء أخرى على الخط بعد نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا، في حال إقالتهم أو استقالتهم من تدريب منتخباتهم.

إلى ذلك، عاد رئيس «الفاف»، خير الدين زطشي، أول أمس الخميس، من روسيا التي شارك فيها مؤتمر في مؤتمر «الفيفا» الـ68 إضافة إلى حضوره المباراة الافتتاحية للمحفل الكروي العالمي بين منتخبي روسيا والسعودية.