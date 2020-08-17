زطشي يستقبل إدارة وفاق سطيف ويناقش مشاكل النادي وقرارات المكتب الفيدرالي

استقبل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، مسؤولي وفاق سطيف، أين تم مناقسة مشاكل النادي، والقرارت الأخير للمكتب الفيدرالي والتي مست الوفاق.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، أن خير الدين زطشي، تباحث مع مسؤولي الوفاق، الوضع المالي للفريق، وتوقيعهم على الاتفاقية الثلاثية، الخاصة بالأندية المحترفة.

وتم أيضا خلال هذا الإجتماع، مناقشة القرارت الأخيرة للمكتب الفيدرالي، والتوقعات المستقبلية للموسم الجديد 2020-2021.

يذكر أن هذا الإجتماع جرى بحضور خير الدين زطشي، إلى جانب عز لادين أعراب، وجابر زغلاش كممثلين لإدارة وفاق سطيف، بالإضافة لكل من الأمين العام للفاف محمد ساعد، ورئيس لجنة الرقابة الإدارية والمالية رضا عبدوش.