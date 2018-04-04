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زطشي يستقبل عضو “الفيفا” في جلسة عمل

الرياضة
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زطشي يستقبل عضو “الفيفا” في جلسة عمل
بقلم كريم.تيغرمت

سيحل عضو “الفيفا”، موسونغو أومبا، بالجزائر يوم غد الخميس، تلبية لدعوة رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، للإجتماع في جلسة عمل.

وكشف الموقع الرسمي “للفاف”، أن عضو “الفيفا”، موسونغو أومبا، سيجتمع خلال زيارته هذه بوزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي.

كما سيحظى موسونغو أومبا، بزيارة للمركز التقني لسيدي موسى، قبل أن يجتمع برئيس “الفاف” خير الدين زطشي، بمقر الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وستختتم هذه الزيارة، بندوة صحفية سينشطها خير الدين زطشي، إلى جانب عضو “الفيفا”، موسونغو أومبا، قبل أن يعود هذا الأخير إلى مدينة جنيف السويسرية.

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