زطشي يستقبل نائب الأمين العام للإتحاد العربي لكرة القدم

استقبل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، اليوم الخميس، نائب الأمين العام للإتحاد العربي لكرة القدم، مبارك الدفيان، بمقر “الفاف”.

وكشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، أن خير الدين زطشي، اجتمع، بمبارك الدفيان، صباح اليوم، بمقر “الفاف”.

وتم خلال هذا الإجتماع مناقشة العديد من النقاط، على غرار العلاقات التي تربط الهيئتين الكرويتين، وتطوير الكرة العربية.

وبعد اجتماعه برئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، التقى مبارك الدفيان، في جلسة عمل، مع الأمين العام “للفاف” محمد ساعد.