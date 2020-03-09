زطشي يستمع لمشاكل الأندية في إجتماع مع رؤساء الفرق

إجتمع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي برؤساء الأندية صبيحة اليوم الإثنين بمركز تحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، بحضور رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار.

وتمحور جدول أعمال هذا الاجتماع حول النقطتين المسجلتين سابقًا وهما، إجازة النادي المحترف (LCP) لموسم 2020/2021، والتسيير الجديد لـ SSPA.

بعد تدخل خير الدين زطشي ، رئيس الفاف ، ورضا عبدوش ، رئيس DCGF (مديرية الرقابة الإدارية والمالية) ، جاء دور بعض ممثلي المنظمات المتواجدة بالقاعة شرح المهام والدور الذي يتوجب عليهم من أجل دعم الأندية ، ليس فقط في تحسين الوضع التنظيمي والإداري والمالي ، ولكن أيضًا من زاوية الحصول على شهادة ISO 9001.

بعدها ، تم فتح نقاش بين المشاركين في الإجتماع ، حيث عبر العديد من الرؤساء والمديرين العامين للأندية عن آرائهم حول حال الإحتراف و وضع الأندية ، كما عبروا عن تمسكهم بالمبادرة التي تتباها الفاف من أجل محاولة إنقاذ مشروع الإحتراف في الجزائر من الوضعية المتواجد فيها حاليا .

من جانبه ، أطلع ممثل وزارة الشباب و الرياضة للحضور على الترتيبات التي ستتخذها السلطات العامة ، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الأندية ، على أساس إعادة تفعيل CAS (الحساب الخاص) لبعث نفسا جديدا للأندية قبل اتخاذ التدابير المستدامة و الفعّالة