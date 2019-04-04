“زطشي” يسحب “التعاملات البنكية” للفاف من “حداد”!

كشف مصدر مُقرب من رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، لـ”النهار”، بأن هذا الأخير، إتخذ قرارا رسميا ضد نائبه، ربوح حداد.

وأشار ذات المصدر، بأن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، منع الرجل الثاني في مبنى “دالي براهيم” من القيام بالتعاملات البنكية.

وتأتي الخرجة، تزامنا والأحداث المُتسارعة التي تعيشها الجزائر، والتهم الخطيرة المُوجهة لعائلة “حداد”، التي يتواجد رأسها “علي” في سجن الحراش.

ويُرتقب قيام “ربوح حداد”، بالإستقالة من المكتب الفيدرالي، للتركيز على مصيره وهو الذي إتخذت السلطات العُليا قرارا بمنعه من السفر.