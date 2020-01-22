زطشي يسير على نهج بلماضي ويُحذّر!

الرياضة
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زطشي يسير على نهج بلماضي ويُحذّر!
بقلم إسماعيل عشاش

سار رئيس الفاف خير الدين زطشي، على نهج جمال بلماضي، مؤكدا بأن المهمة لن تكون سهلة في تصفيات المونديال 2022.

وقال الرجل الأول في الكرة الجزائرية، خلال تصريحات إذاعية :”يجب علينا الآن نُباشر الإستعداد الجيد لقادم المواعيد.

وأضاف :”صحيح بأننا أبطال إفريقيا، ولكن المأمورية لن تكون سهلة، ولن نستصغر أي مُنافس مهما كان إسمه، رغم مكانتنا الحالية”.

وواصل :”إفريقيا علمتنا، بأن الواقع يبقى مغايرا تماما للمُعطيات على الورق”.

يُذكر بأن الناخب الوطني، أكد من جهته بأنه سيعمل للتحضير الجيد من أجل ضمان تجاوز دور المجموعات والتواجد في قطر.


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