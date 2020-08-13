زطشي يشارك أنفانتينو وأحمد أحمد في اجتماع الفيفا والكاف

شارك رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أمس الأربعاء، في اجتماع الفيفا، والكاف، الذي جرى عن طريق تقنية “الفيزيو كونفيرونس”.

وتم التطرق خلال هذا الإجتماع لوضعية كرة القدم الإفريقية، في ظل جائحة كورونا، وتم مناقشة استعدادات العودة للمنافسة، تواريخ المنفسات الدولية، وإلغاء أو تأجيل بعض المنافسات.

وفي تدخله خلال هذا الإجتماع، أوضح رئيس الفاف، وضعية كرة القدم الجزائرية، في ظل هذه الجائحة، وأبرز القرارات التي تم اتخاذها، على غرار توقيف منافسة البطولة.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، أنه من المقرر عقد اجتماع آخر مع رئيس “الكاف”، لدراسة تطور الأوضاع في البلدان الأعضاء، والمساعدات التي ستقدم لهذه الأخيرة.