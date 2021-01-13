زطشي يشجع المنتخب الوطني لكرة اليد على تحقيق نتيجة إيجابية

الرياضة
  • -
  • 0
زطشي يشجع المنتخب الوطني لكرة اليد على تحقيق نتيجة إيجابية
بقلم يونس رزيق

أعرب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن مساندته للمنتخب الوطني لكرة اليد المشارك في مونديال مصر.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم رسالة تشجيعية لرفقاء اللاعب بركوس قائلا:

“بإسم الإتحاد الجزائري لكرة القدم وكل العائلة الرياضية نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني لكرة اليد بمناسبة مشاركته في كأس العالم بمصر”.

وأضاف: “نتمنى إن شاء الله مثلما توج المنتخب الوطني لكرة القدم في مصر، نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخب كرة اليد وأن يذهب لأبعد حد في هذه المنافسة، نحن كمشجعين للمنتخب الوطني لكرة اليد نتمناولو التوفيق1.2.3 فيفا لالجيري”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=947405

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com