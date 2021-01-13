زطشي يشجع المنتخب الوطني لكرة اليد على تحقيق نتيجة إيجابية

أعرب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن مساندته للمنتخب الوطني لكرة اليد المشارك في مونديال مصر.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم رسالة تشجيعية لرفقاء اللاعب بركوس قائلا:

“بإسم الإتحاد الجزائري لكرة القدم وكل العائلة الرياضية نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني لكرة اليد بمناسبة مشاركته في كأس العالم بمصر”.

وأضاف: “نتمنى إن شاء الله مثلما توج المنتخب الوطني لكرة القدم في مصر، نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخب كرة اليد وأن يذهب لأبعد حد في هذه المنافسة، نحن كمشجعين للمنتخب الوطني لكرة اليد نتمناولو التوفيق1.2.3 فيفا لالجيري”.