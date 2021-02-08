زطشي يشد الرحال إلى قطر تلبية لدعوة الفيفا

يسافر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي اليوم الإثنين، إلى قطر، من أجل حضور مباريات كأس العالم للأندية.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، أن سفرية خير الدين زطشي، إلى قطر، جاءت تلبية للدعوة التي تلقاها من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“.

وسيسجل رئيس الفاف، حضوره في المباراة التي ستجمع نادي الأهلي المصري، بنظيره بايرن ميونخ الألماني، المقررة اليوم الإثنين، كما سيحضر نهائي هذه المنافسة، المقرر يوم الخميس المقبل.

وستكون هذه الزيارة التي ستقود خير الدين زطشي، إلى قطر، فرصة للإلتقاء بالعديد من مسؤولي الكرة من مختلف دول العالم.