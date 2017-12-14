زطشي يشكر بوتفليقة على رعايته لـ “سيمبوزيوم” الفاف

بعث رئيس الفاف “خير الدين زطشي” برسالة الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عقب رعايته لـ”سيمبوزيوم” الفاف.

وأصدر الموقع الرسمي للفاف بيانا رسميا وجه فيه الشكر لرئيس الجمهورية الذي أكد دعمه التطوير كرة القدم الجزائرية.

كما شكر زطشي وزير الشباب والرياضة الذي ساهم في إثراء وتجديد كرة القدم الجزائرية يومي الـ11 والـ12 من شهر ديسمبر.

وشملت رسالة الشكر كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الدفاع الوطني، وزارة المالية، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

بالإضافة إلى وزارة الإتصال،وزارة التعليم، ووزارة التعليم العالي.