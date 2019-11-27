زطشي يشيد بتطور مرافق التشاكر ويدعو الأندية للحفاظ عليها

شكر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي وأعضاء المكتب الفيدرالي موظفي الفاف على كل الجهود المبذولة لتحسين وضعية ملعب التشاكر.

وأكد الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن العديد من موظفي الفاف تدخلو على عدة مستويات لتهيئة أرضية الميدان، أو على مستوى الهياكل التنظيمية والبروتوكولات، لتزيين غرف تغيير الملابس والمنصة الشرفية وغيرها من المساحات.

كما دعت الفاف، كل الأندية الجزائرية التي ستستخدم ملعب تشاكر إلى صيانته والحفاظ على المعدات التي إستثمرتها الفاف بأموالها الخاصة.