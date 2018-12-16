زطشي يصدم جماهير شباب بلوزداد

أكد رئيس الفاف خير الدين زطشي أنه لا توجد قضية إسمها فريق شباب بلوزداد مؤكدا أن القوانين واضحة.

وقال “زطشي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأحد على إذاعة “جيل FM”:”اليوم أقولها من هذا المنبر أنه لا توجد قضية إسمها شباب بلوزداد بالنسبة لي””.

“القوانين واضحة وفريق شباب بلوزداد طُبق عليه القانون فيما يخص غيابه عن لقاء جمعية عين مليلة أو فيما يخص عدم تأهيل لاعبيه في بداية الموسم بسبب عدم تسديد الديون”.

“لا يوجد أي طعن ويجب على أنصار وإدارة شباب بلوزداد التركيز على المستقبل وعدم الحديث عن إسترجاع الثلاث نقاط”.