“زطشي” يضع النقاط على الحروف ويتهم بعض الصحفيين !!

وضع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “خير الدين زطشي” النقاط على الحروف بخصوص اللاعبين مزدوجي الجنسية.

وذلك في حوار مطول أجراه مع موقع “العربي الجديد” نُشر اليوم الأحد.

“نؤكد مجددًا أن أي لاعب لديه جواز سفر جزائري، سواء ينشط في البطولة المحلية أو خارجها، مُرحب به، والقرار يبقى في يد المدرب لإستدعاء اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة إلى المنتخب الجزائري”.

“في الحقيقة هناك صحافيون يريدون إثارة هذا الموضوع، رغم أنه تحدثنا سابقاً وتم غلق هذا الملف، وأكدنا أن القرار الأول والأخير في إستدعاء اللاعبين يبقى قرار بلماضي الذي يرى إن كان هذا اللاعب يملك القدرات لتقديم الإضافة أو لا”.