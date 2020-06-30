“زطشي” يضع خطة خاصة للنهوض بالكرة النسائية

وضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” خطة خاصة لتطوير الكرة النسائية الجزائرية والنهوض بهذا القطاع.

“خير الدين زطشي” استقبل 9 ممثلين عن أندية الكرة النسائية بحضور رئيسة رابطة كرة القدم النسائية “راضية فرتول” والمدير الفني الوطني “عامر شفيق” إلى جانب أعضاء من المكتب الفيدرالي.

الفاف أكدت في بيان على موقعها الرسمي أن زطشي استمع لكافة مشاكل رؤساء الأندية، واقتراحاتهم للنهوض بالقطاع.

الرجل الأول في الفاف وعد بالعمل على هذه الاقتراحات، وتقديمها خلال الاجتماع القادم للمكتب الفيدرالي الشهر المقبل.