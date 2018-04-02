زطشي يضع ماجر أمام الأمر الواقع!!

قام رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي بوضع الناخب الوطني، رابح ماجر أمام الأمر الواقع، بعد سقطاته المتتالية.

وجاءت تصريحات الرجل الأول في “الفاف” مُطالبة صاحب الكعب الذهبي بمُراجعة الأخطاء الكثيرة التي وقع بها في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الرسالة غير المُباشرة لتكشف بأن بالرقم واحد في مبنى دالي براهيم غير راض عن “أسطورة بورتو” لغاية الساعة.

وقدّم زطشي خلال آخر ظهور إعلامي له، “دعما” صريحا لأعضاء الطاقم الفني لـ”الخضر” مع انتقادهم بطريقة ذكية.

واعتبر رئيس “الفاف” بأن ماجرا يمتلك من الكفاءة مايسمح له بتصحيح الهفوات التي ارتكبها سواءً مع اللاعبين أو وسائل الإعلام.