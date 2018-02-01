زطشي يطالب بإيقاف الحكمين حلالشي وصخراوي إلى نهاية الموسم!

طالب رئيس الإتحاد الجزائري “خير الدين زطشي” بإيقاف الحكمان حلالي وصخراوي إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي.

وجاء قرار “زطشي” بعد الفضيحة التحكيمية التي كان بطلها “صخراوي” خلال لقاء شبيبة سكيكدة وغالي معسكر، بعد إعادته لثلاثة ركلات جزاء لصالح شبيبة سكيكدة.

فيما جاء قرار إيقاف الحكم حلالشي بعد المهزلة التحكيمية التي كان بطلها خلال لقاء إتحاد بسكرة ووفاق سطيف من الجولة الماضية.

ويسعى رئيس الفاف للضرب بيد من حديد، وإحداث ثورة وتغييرات عاجلة في سلك التحكيم، بعد التجاوزات الخطيرة من أصحاب البذل السوداء في الجولات الأخيرة.