زطشي يطلب من قرباج دعم ماجر !!

قدم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي طلبا لنظيره، محفوظ قرباج بتفادي برمجة مُباريات “دوري موبيليس” بتواريخ “الفيفا”.

وأصرّ الرجل الأول في الفاف على ضرورة، إجتناب الرابطة الوطنية لمواعيد الإتحاد الدولي، والسماح للمنتخب الوطني باستغلالها دون “قيل وقال”.

يُشار بأن الرابطة وعلى السبيل المثال، برمجت مُباريات الدوري خلال تاريخ “الفيفا” الأخير، مما أحدث “لخبطة” في برنامج، رابح ماجر.

ونُذكر بأن عنصرا مثل، جابو، وجد نفسه مُجبرا على اللعب مع مُغادرة سيدي موسى بعد مُباراة نيجيريا، ليُشارك مع فريقه.

وهذا قبل أن يعود في نفس اليوم لتجمع “الخضر” ويظهر بصفة أساسية ساعات بعدها خلال الودية أمام إفريقيا الوسطى.