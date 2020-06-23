زطشي يطمئن الجزائريين: ” بلماضي سيبقى معنا إلى غاية 2022″

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن الناخب الوطني جمال بلماضي، سيواصل مهامه على رأس العارضة الفنية للخضر بالرغم من العروض العديدة التي تتهاطل عليه.

وتحدث زطشي ظهيرة اليوم الثلاثاء عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، عن مستقبل الناخب الوطني جمال بلماضي قائلا:

“بلماضي متعلق جدا بالجزائر، إلى درجة لا يمكن وصفها، ونحن فخورون بما أننا نملك واحد من أفضل المدربين في العالم من حيث العمل والإنضباط”.

وأضاف: “لا أملك الكثير من المعلومات بهذا الخصوص، لكن بعد التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا تلقى العديد من العروض المهمة من الجانب المالي، لكن حبه للجزائر كبير، وهو ما دفعه للبقاء على رأس الخضر إلى غاية نهاية عقده سنة 2022”.